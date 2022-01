CERIANO LAGHETTO – “Finalmente libero dall’altro giorno e operativo da ieri, su tutti i fronti. Pronto ad affrontare le sfide che ci attendono in questo 2022 e… a vincerle!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che nei giorni scorsi era stato alla prese con il covid.

“Ora, prima di tutto, voglio mandare un grande abbraccio di solidarietà a tutti coloro che stanno ancora combattendo col virus e ai tantissimi che sono in quarantena, lottando anche contro la burocrazia!” rimarca Cattaneo.

