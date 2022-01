Lutto al Rovellasca calcio per la scomparsa del giovane Nicolò

ROVELLASCA – “Con il cuore gonfio di dolore lo Sport Club Rovellasca 1910 si unisce al cordoglio di familiari ed amici per la prematura scomparsa del nostro ragazzo Nicolò Rubino, classe 2002 che, dopo una lunga battaglia combattuta da grande guerriero, ci ha lasciati”. Così una nota della società calcistica rovellaschese.

Proseguono dal Rovellasca 1910: “Le più sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio enorme al fratello Andrea, nostro giocatore della prima squadra. Per chi volesse partecipare per dargli l’ultimo saluto, i funerali si terranno domani pomeriggio alle 14 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Rovellasca”. La chiesa si trova in via Giambattista Grassi.

12012022