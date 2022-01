x x

UBOLDO – «Venerdì 17 Dicembre abbiamo dato per l’ennesima volta i numeri.». Esordisce così esprimendo grande soddisfazione Andrea Ciccioni, presidente della Associazione “Quelli che con Luca onlus” che raccoglie da anni fondi per destinarli alla ricerca su una malattia particolarmente letale tra i bambini, la leucemia mieloide infantile acuta, malattia che ha portato via il suo Luca nel 2011.

Un cammino sempre in ascesa, un cammino mai fermo, mai domo, con un obiettivo ben preciso da sempre in testa e soprattutto nel cuore. «Nel giorno del ventunesimo compleanno, tra le stelle, del nostro Luca abbiamo consegnato all’Isitituto di Ricerca Fondazione Tettamanti di Monza, l’assegno di 30.000 euro per l’acquisto del Western Blot, un macchinario particolarmente importante per la ricerca, e dei materiali consumabili da laboratorio», continua così Ciccioni.

«Il macchinario serve per sviluppare le analisi e le caratterizzazioni delle proteine oggetto degli studi nel Progetto di Ricerca da noi finanziato sulla leucemia mieloide infantile ed anche in tutti i Progetti di Ricerca all’interno del Laboratorio Tettamanti di Monza».

Una quota è stata destinata anche per l’acquisto del materiale consumabile, quello di uso quotidiano e continuativo nel laboratorio. Un grande traguardo raggiunto grazie alla volontà, alla caparbietà ed al lavoro quotidiano dell’Associazione “Quelli che con Luca Onlus” e dall’immenso cuore di tutti i suoi numerosi sostenitori che non mancano mai di esserci.

Prosegue il presidente Ciccioni, «Abbiamo anche ufficializzato l’assegno di 3.500 euro consegnati al laboratorio cellule staminali degli spedali civili di Brescia, somma investita per l’acquisto dei materiali genetici per lo sviluppo del nostro Progetto sui tumori solidi infantili». Ciccioni aggiunge una notizia importante che permette all’Associazione di essere proiettata verso gli anni 2022, 2023, 2024: «Grazie all’importante donazione testamentaria ricevuta da Francesca Dello Russo, possiamo garantire l’adozione di una Ricercatrice presso il laboratorio Tettamanti di Monza per rafforzare il nostro progetto di ricerca».

Un bilancio sul difficile anno pandemico appena passato? «Abbiamo chiuso il 2021 con 70.000,00 euro a sostegno dei nostri Progetti di Ricerca su leucemia mieloide acuta infantile e tumori solidi infantili».

16012022