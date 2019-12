LAZZATE – Protagonisti gli Allievi 2003 dell’Ardor Lazzate che, su iniziativa del mister Fabio Ceriani, hanno fatto visita ai volontari del Comitato “Maria Letizia Verga” di Monza che offre assistenza medica e psico-sociale ai bambini malati di leucemia al fine di migliorarne la qualità della vita e favorirne la guarigione. Ai bimbi ricoverati nel reparto pediatria sono stati portati in regalo dei doni da parte degli atleti della categoria Allievi U17.

Presente all’evento benefico anche il responsabile tecnico Tiziano Manzato in rappresentanza della società. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi, apprezzata sia dai volontari del comitato che dai bimbi in ospedale. Per i giocatori dell’Ardor un momento anche dalle forte valenza sociale ed educativa, occasione di incontro e confronti con chi è in prima linea nell’ambito del volontariato.

(foto: un momento della visita dei giovani calciatori dell’Ardor Lazzate all’ospedale di Monza dove operano i volontari del comitato “Maria Letiza Verga”)

