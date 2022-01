x x

CARONNO PERTUSELLA – Sono passate tre settimane dal giorno dell’estrazione, ma il viavai di vincitori nella sede della Caronnese in corso della Vittoria è il segnale di come la prima Lotteria rossoblù sia stata un vero e proprio successo. “Tantissimi i biglietti venduti, per questo le prime persone da ringraziare siete voi che avete creduto nel nostro nuovo progetto. Un ulteriore modo per farvi sentire parte della società, per far sì che questa sia sempre più una famiglia. I vincitori dei biglietti potranno ritirare i premi in sede, chiedendo in segreteria, entro lunedì 31 gennaio” ricordano dal club di Caronno Pertusella.

Ringraziamenti speciali per Lotteria rossoblù

La prima lotteria tutta a tinte rossoblù è stata possibile grazie alla volontà della società di interagire con tutti i tesserati e non solo. E grazie ai tanti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa, dicono dalla Caronnese, “in primis Antonino La Mantia (Baldina Srl) e Roberto Simonini (EuroTek). Sponsor importanti per la prima squadra ma che dimostrano la loro vicinanza a tutto il mondo rossoblù. E con loro il nostro direttore generale Raffaele Ferrara, che ha contribuito attivamente alla prima edizione della lotteria”.

Proseguono dalla Caronnese

Ma sono tante le persone che vanno ringraziate. In società, un contributo importante è stato dato da Luigi Ferrara, direttore sportivo del settore giovanile, Antonio Gagliardi, responsabile scouting, e Maurizio Brocca, responsabile dell’attività di base. Le loro idee e il loro operato hanno permesso che ci fossero tanti premi in palio. E poi i numerosi sponsor che hanno dato il loro contributo. Luigi Bellorini (Satinox Acciai), Fabio Varano (Demac), Carlo Robbiati (New Charter Srl), Andrea Barelli (avvocato), Filippo Raccuglia (autotrasporti), Mario Croci (Idraulica), Matteo Migliorin (Best in Sport), Assicurazione Cattolica (Sede di Solaro), Enrico Caruso (Commercio Acciai), Elite Odontoiatrica (Caronno Pertusella), Wiener Haus (Caronno Pertusella), New English (Caronno Pertusella), Amodio Fish & Dink (Garbagnate Milanese), Circolo di Carnago, Fabio Rolando (Donna Pé), Primato (Sede di Como), Carmine Donnarumma (Fruttarumma – Saronno), Marco Garbin (rappresentanze Alimentari), Monica Welter (profumeria), Giorgio Aloi (Centro Lappatura Aloi), Roberto Sarzi Braga (Architetto – Arredamenti su misura).

16012022