ORIGGIO / CERRO MAGGIORE – Alle porte del Saronnese, alla periferia di Cerro Maggiore nei pressi del confine con Origgio, intervento di carabinieri e polizia locale che domenica pomeriggio sono accorsi su segnalazione di alcuni cittadini che aveva segnalato un insolito “assembramento” di motociclette e motociclisti. Cosa stava succedendo? Secondo le forze dell’ordine era appena iniziato un motoraduno, non autorizzato anche per via delle norme anti-covid in vigore in Lombardia, che impediscono lo svolgersi di eventi che comportino la presenza di troppe persone.

Le pattuglie hanno identificato i presenti e controllato le moto: sono state distribuite dieci contravvenzioni, per infrazioni varie al codice della strada, alcuni dei mezzi presenti erano tra l’altro sprovvisti di revisione.

(foto archivio: precedente intervento delle forze dell’ordine per un raduno motoristico in zona)

