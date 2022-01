x x

LOMAZZO – Blitz della polizia locale in un appartamento in paese: era stato trasformato in casa d’appuntamenti. “I controlli della polizia locale hanno posto fine ad una situazione ambigua riscontrata in un appartamento a Manera. L’indagine si è svolta con la collaborazione dei cittadini che avevano segnalato in zona dei movimenti sospetti, e appurando l’evasione dei tributi tra cui la Tari” riferisce l’Amministrazione civica lomazzese. “Pur se la prostituzione non è reato, l’obbiettivo è sempre quello di evitare e prevenire le situazioni di degrado – sottolinea il consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Samuele Arrighi – altre indagini sono poi tuttora in corso”. Approfondimenti del caso sono in corso anche verso i proprietari dell’appartamento, per verificare la possibile imputazione del favoreggiamento alla prostituzione.

L’operazione della vigilanza urbana – Quando – nel fine settimana – sono intervenuti gli agenti della polizia locale, hanno scoperto che la casa era frequenttaa da due donne, una polacca ed una brasiliana, e da un transessuale, e che sarebbero stati dediti alla prostituzione, come i riscontri rinvenuti nell’abitazione (dove c’erano tre camere da letto) hanno suggerito. Le due donne sono risultate in regola con i documenti di soggiorno in Italia, mentre il transessuale non ne aveva ed è stato trasferito alla questura di Como per il fotosegnalamento e l’avvio delle procedure di espulsione: risulta irregolare, arrivato due anni fa dal Brasile con un visto turistico non era poi mai rientrato in Patria.

(foto archivio: controlli alle prostitute nel vicino comasco)

