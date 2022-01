x x

CAIRATE – Nella notte fra lunedì e martedì alle 23, a Cairate sulla Strada provinciale 45, per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale e finendo praticamente nel bosco.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, un uomo di 36 anni. Sul posto anche i carabinieri, una ambulanza del Sos e l’automedica proveniente da Varese. Il conducente del mezzo, solo a bordo, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di lesioni comunque non gravi. I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

(foto: una delle fasi dell’intervento dei vigili del fuoco alle porte di Cairate)

