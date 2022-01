x x

SARONNO – “Perchè non la monarchia? Monarchia vs Repubblica riflessione utile in questi giorni dove il mondo politico è impegnato nell’elezione del prossimo presidente”: così i Giovani monarchici del saronnese Simone Balestrini, presidente e co-fondatore del movimento.

Monarchia e repubblica a confronto: ecco perchè la prima scelta è vincente per tutta la Nazione. Imparzialità: il presidente è eletto dal Parlamento, è pertanto portatore di interessi e colori politici; il re è imparziale, non ha interessi nè parti politiche. Stabilità: il mandato di un presidente è limitato nel tempo e non permette al popolo di riconoscersi in tale figura, il re garantisce continuità e offre maggiore stabilità. Costi: la repubblica ha costi di gestione nettamente maggiori, la monarchia ha costi inferiori, in media 5 volte in meno e porta una ricaduta positiva sull’economia del Paese. Ma non solo! La monarchia ha altri fondamentali punti a suo favore tra i quali la preparazione ed educazione del monarca fin dalla giovane età al servizio dello Stato; il ruolo di prestigio assunto dal re a livello internazionale, il re incarna al meglio l’identità nazionale, la storia, le tradizioni, i valori di un Paese; il re è anche simbolo dell’unità nazionale; la monarchia favorisce l’avvicinamento del popolo alle istituzioni ed alla politica.

(foto archivio: Simone Balestrini con il principe di Savoia)

