SARONNO – Nella notte dell’attesa elettorale arriva la proiezione di Swg (copertura 19%). La coalizione di centrodestra è al 43,8%, quella di centrosinistra al 25,8%, M5S al 16,6% mentre Azione-Italia Viva al 7,8%. All’interno del centrodestra Fratelli d’Italia è al 26%, Lega all’8,7%, Forza Italia al 8,2% e Noi Moderati all’0,9%. Nel centrosinistra il Pd è ora al 18,3%, Verdi Sinistra al 3,7%, +Europa 3,10% e Impegno Civico allo 0,7%.

Tra i primi a commentare, tra exit poll e i dati ufficiali dell’affluenza c’è Gigi Farioli candidato con il terzo polo intervistato da Varesenoi: “GIi exit poll attestano il Terzo polo composto da Azione e Italia Viva tra il 6,5 e l’8,5 per cento. Avevo l’ambizione di arrivare al 10 per cento”

L’ex sindaco di Busto si concentra sull’affluenza, la più bassa di sempre: “Il dato denota una maggiore attenzione al momento politico rispetto alle ultime amministrative, ma è ancora molto alto. La forte astensione è frutto della disillusione rispetto a un sistema politico che non dà alternative e di un sistema elettorale che non permette fino in fondo di scegliere. È chiaro che va resettata completamente l’offerta politica. La nostra proposta va in questa direzione e spero che il percorso iniziato continui”.

Sempre intervistato da Varenoi arriva il commento di Matteo Capriolo, in corsa all’uninominale per la Camera con il Pd: “Gli exit poll confermano il trend dei sondaggi delle ultime settimane – afferma Capriolo –. Prima di dare un giudizio vero e proprio è importante conoscere i risultati dei seggi del nostro collegio. Noi faremo la nostra parte qualsiasi sia il risultato”.



Dai primi dati non ufficiali, al Pd dovrebbe spettare un ruolo all’opposizione: “Sembrerebbe così. In quel caso, anche dall’opposizione, faremo il bene del Paese – dice Capirolo – Il trend al momento conferma che siamo il secondo partito in Italia e siamo una forza popolare che c’è. Tra qualche ora, con i risultati dei seggi del nostro collegio, vedremo come ci collochiamo in provincia di Varese”.

