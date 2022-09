x x

SARONNO – Fratelli d’Italia diventa, per le elezioni politiche, il primo partito di Saronno con 3.339 voti ossia il 23.70% dei votanti (un vero boom se si considera nel 2018 era sotto il 5%). Ecco il commento di Gianpietro Guaglianone capogruppo e segretario cittadino di FdI.

“Un grazie a tutti gli elettori saronnesi che hanno creduto in Fratelli d’Italia e in Giorgia Meloni. Un risultato storico per la destra nel Paese e a Saronno. Abbiamo una grande responsabilità data dalla scelta così netta. A Saronno come altrove lavoreremo portando avanti la linea della coerenza che è stata premiata rifiutando manovre di palazzo dei vari vecchi gattopardi”.

