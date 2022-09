x x

CISLAGO – Sono stati comunicati gli appuntamenti dove sarà possibile incontrare e conoscere personalmente i candidati di Fratelli d’Italia in lista per Camera e Senato per la Circoscrizione Lombardia 2 in vista delle elezioni.

Venerdì 16 settembre dalle 9 Manuela Scidurlo sarà presente al nostro mercato cittadino per illustrare il programma di FDI e rispondere alle domande dei Cislaghesi.

Sabato 17 settembre il gazebo nel parcheggio del parco Castelbarco ospiterà il candidato Andrea Mascaretti e per chi lo desiderasse ci sarà la possibilità di sottoscrivere la tessera di FDI.

Venerdì 23 settembre dalle 9 sarà la volta Francesca Caruso, di Gallarate, candidata al Senato e di Andrea Tomasini di Busto Arsizio, candidato alla Camera dei deputati.

(foto: archivio)

15092022