SARONNO – “l M5S di Saronno è soddisfatto del risultato ottenuto nelle elezioni nazionali dove ha quasi raddoppiato il proprio consenso, un trend riscontrato anche in tutta la provincia di Varese con una percentuale costante, e in alcuni casi superiore alla percentuale finale”.

Inizia così la nota di Massimo Uboldi, M5s Saronno, a commento dei risultati delle elezioni politiche delle scorso 25 settembre.

“Un risultato frutto di un grande impegno dei molti attivisti in tutta la provincia, e dei candidati costantemente presenti ai vari eventi organizzati per discutere il nostro programma. Grande è stato il supporto arrivato dal nostro presidente Giuseppe Conte, con la sua costante presenza nei territori lombardi.

Consideriamo questo risultato una doppia vittoria, una risposta a chi considerava il M5S ormai “morto”, ma come ha più volte ripetuto il nostro leader: “Non siamo morti, anzi, siamo vivi e vegeti e più forti di prima”. La nostra campagna elettorale, in ragione dei 5 candidati appartenenti a diversi Comuni del varesotto, ha vissuto una logistica itinerante, che ha scelto giustamente la città di Varese come riferimento di base.

Ciò nonostante ringraziamo di cuore tutti gli elettori saronnesi, che hanno scelto ancora una volta di stare #dallapartegiusta. Da oggi, conclusa questa campagna elettorale per le nazionali la nostra attenzione è immediatamente rivolta alle future regionali, che si terranno nella prossima primavera, e che siamo certi riserveranno nuove sorprese.

Occorre dare un governo funzionale alle esigenze dei cittadini lombardi, troppi errori sono stati commessi dall’attuale governo regionale, dalla gestione pandemica alla riforma sanitaria ed altro ancora, sarebbe troppo lungo articolare un discorso nel merito, limitiamoci quindi a guardare oltre pensando anche a come affrontare le dinamiche politiche riguardanti Saronno con questa maggioranza sempre più in bilico e con numeri risicati in consiglio comunale”.

