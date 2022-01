x x

SARONNO – Dopo la pausa forzata dall’emergenza sanitaria ed il rinvio di settimana scorsa della gara con Milano3, i ragazzi dell’Az Robur Saronno torneranno in campo domenica per la prima partita del 2022. Si gioca alle 18 a Nerviano, un incontro per saggiare lo stato di forma della formazione saronnese dopo la lunga pausa invernale. Si gioca alla palestra comunale nervianese di via Baracca.

Per la Robur il campionato riprende all’ottava e penultima giornata del girone di ritorno, ma seguiranno i recuperi ed una seconda fase alla quale la compagine del presidente Ezio Vaghi è già aritmeticamente qualificata.

(foto archivio: azione di gioco in un precedente incontro dell’Az Robur Saronno, che torna dunque in campo nel tardo pomeriggio domenicale)

