x x

GERENZANO – L’altro giorno il sindaco Ivano Campi e l’assessore comunale Stefania Castagnoli hanno incontrato in Municipio Annachiara Montuoro e Beatrice Carnelli, atlete della Nazionale Italiana dell’associazione “Gerenzano Twirling”, che si sono laureate campionesse europee al “Campionato Europeo di Twirling Nbta” svoltosi lo scorso ottobre a Porec in Croazia, complimentandosi per i risultati ottenuti.

Sindaco e assessore hanno poi consegnato a Beatrice “campionessa europea nelle specialità 1 Bastone junior, Team tecnico junior, Team dance junior, Twirling corps” e ad Annachiara “campionessa europea nella specialità Twirling corps”, il portachiavi con lo stemma del Comune di Gerenzano ed una lettera di congratulazioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un momento dell’incontro in Comune fra il sindaco Ivano Campi e le giovani campionesse del twirling della società di Gerenzano, Beatrice Carnelli e Annachiara Montuoro)

29012022