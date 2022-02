x x

SARONNO – Un brutto terzo quarto condanna l’Az Robur Saronno sul campo di Gazzada. Il rientro dagli spogliatoi non è positivo dopo un primo tempo equilibrato e il tentativo di rimonta del quarto quarto non basta a cambiare il risultato finale. Termina 81-68 nonostante un super Max Politi da 24 punti. Seconda sconfitta consecutiva per i saronnesi che ora devono rialzare la testa per restare nella parte alta della classifica.

7 Laghi Gazzada: Ghirimoldi NE, Alessio NE, Foti 20, Lepri 16, Luini NE, Bossola 14, Somaschini 0, Gerli 7, Verri 8, Vai 14, Caccianiga 2

AZ Robur Saronno: Politi 24, Marusic 6, Cozzoli 9, Cova NE, Quinti 4, De Capitani 8, Tresso 5, Pellegrini 0, Mariani 8, Motta 0, Gergati 4, Fabbian NE

Giacomo Rimoldi

