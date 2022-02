x x

CARONNO PERTUSELLA – Brutta sorpresa per una studentessa caronnese: dall’auto de genitori le sono stati rubati i libri di scuola, ed il telefonino. Erano in uno zainetto lasciato nell’abitacolo: qualcuno ha rotto il vetro di un finestrino e l’ha preso. E’ successo negli ultimi giorni ed un simile episodio sempre a Caronno ha riguardato anche un’altra automobile. Anche in quel caso vetro rotto ed è sparito quel poco che c’era nell’abitacolo, zainetto, telefono ed un paio di scarpe da trekking.

Ai derubati non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto, nessuno ha visto o si è accorto di nulla.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: finestrino in frantumi e furto nell’abitacolo di un’auto)

13022022