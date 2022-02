x x

UBOLDO / CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 9.10 in via 4 novembre a Uboldo tamponamento fra due automobili: un ragazzo di 32 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con l’ambulanza del Sos Uboldo all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi contusioni. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’intersezione con via Risorgimento.

Questa mattina alle 7.15 malore alla stazione ferroviaria, scalo di Trenord a Caronno Pertusella in piazza Pertini, dove è accorsa una ambulanza della Croce azzurra caronnese per prendersi cura di un uomo di 47 anni, poi trasportato all’ospedale di Saronno; non è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio: soccorsi alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella)

15022022