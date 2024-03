Cronaca

UBOLDO / ORIGGIO – Auto ribaltata oggi in via Dell’Acqua a Uboldo: sul posto, alle 10.10, è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, sono arrivati i vigii urbani ed i vigili del fuoco oltre ad una ambulanza del Sos Uboldo. Sono stati soccorsi un uomo di 77 anni ed una donna di 78 anni, che hanno riportato alcune contusioni ma non sono apparsi in condizioni preoccupanti; sono stati visitati e medicati all’ospedale di Castellanza.

Sempre oggi, alle 17.10, nel tratto fra Origgio e Lainate. al bivio fra le autostrada A8 ed A9 in direzione Milano si è registrato un tamponamento fra due automobili; un ragazzo di 22 anni ed una donna di 58 anni hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati medicati all’ospedale di Garbagnate Milanese di lievi contusioni. Sul posto l’ambulanza del Sos Uboldo, vigili del fuoco di Saronno e polizia stradale.

