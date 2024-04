Cronaca

UBOLDO – Procedevano entrambi in direzione di Rescaldina i due mezzi coinvolti ieri, domenica 21 aprile, nell’incidente avvenuto in via 4 novembre all’altezza dell’intersezione con via Spinella.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 12,30 quando è avvenuto l’impatto tra la moto e una Pegeout 3008. Il conducente dell’auto si è subito a fermare aiuto al centauro finito a terra dopo aver perso il controllo della due ruote.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo che hanno prestato le prime cure al motociclista poi trasferito intorno alle 13,30 al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza.

Terminati i soccorsi sanitari all’opera i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati dei rilievi per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.

