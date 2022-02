x x

CARONNO PERTUSELLA – Calendario fitto, fittissimo per i ragazzi della prima squadra della Caronnese. Anche questa settimana, infatti, tre partite in sette giorni visto il secondo turno infrasettimanale del mese di marzo. Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria sul Vado (la terza consecutiva, la prima casalinga in campionato) che al Comunale arriva il Pont Donnaz. I valdostani sono reduci dal successo sul Rg Ticino, che ha posto fine a una serie negativa di tre partite. Inizio alle 14.30.

Manuel Scalise: “Vogliamo proseguire su questa strada”

Presenta così il match il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise: “Giocare è la parte bella dello sport, si vive per la partita e si vive per i risultati. Che stanno arrivando, vogliamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. L’assenza di De Lucca? Siamo tranquilli, la società mi ha messo a disposizione una rosa lunga e di ragazzi giovani e volenterosi. Il Pont Donnaz? Squadra con giocatori di categoria, dovremo fare un’ottima gara”. L’intervista completa sul nostro canale YouTube.

Gli avversari – Il Pont Donnaz

L’unica formazione valdostana del girone, il Pont Donnaz è al momento nono in classifica con 31 punti conquistati in 21 partite giocate. Un passo indietro rispetto alla strepitosa stagione dello scorso anno e alle ambizioni estive. Senza una vera e propria bocca da fuoco, è il giovane Carmine Sterrantino (2002) uno dei giocatori più prolifici insieme al centrocampista Andrea Gulli (entrambi 4 gol). Nel mercato invernale è arrivato Marco Gaeta, punta ben conosciuta in Lombardia, e l’attaccante Diego Frugoli, dall’Aquila Montevarchi in Serie C. Assente il centrale Gianluca Zucchini per squalifica, al fianco di Stefano Cason (arrivato anche lui a dicembre dalla Nocerina) dovrebbe trovare spazio Marco Vesi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, Galletti Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Di Marco Matteo, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Corno Federico, Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sardo Samuel.

16022022