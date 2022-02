Lazzate, vigili del fuoco alla scuola dell’infanzia. Per incontrare i bimbi

LAZZATE – Trasferta nella vicina Lentate sul Seveso per i vigili del fuoco del comando di Lazzate, in questo caso non per un incendio o una emergenza ma per un incontro-lezione con i bambini della scuola dell’infanzia di Copreno.

L’altro giorno i bimbi hanno infatti avuto la bella osrpresa di trovare nel cortile dell’istituto i pompieri: grande entuasiamo ed attenzione alle spiegazioni che i vigili del fuoco hanno fornito riguardo al loro lavoro, mostrando anche equipaggiamenti e strumentazioni in dotazione. Ed ai bambini è stata data la possibilità di mettersi alla prova, sono stati infatti coinvolti in alcune semplice attività.

(foto: un momento di un precedente incontro dei vigili del fuoco con gli scolari)

