CARONNO PERTUSELLA – “Raccolta rifiuti, novità e conferme”: il Comune organizza sul tema una assemblea pubblica, si terrà giovedì sera dalle 21 alla sala della biblioteca civica di via Capo Sile 77 in centro città. “Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare” rimarca il sindaco Marco Giudici con i suoi collaboratori.

Sarà dunque l’occasione per approfondire queste tematiche, presentare ai caronnesi le novità che saranno prossimamente introdotte e ovviamente, da parte degoli amministratori, anche fornire chiarimenti e raccogliere eventuali suggerimenti relativi al servizio.

(foto archivio: la sala della biblioteca civica di via Capo Sile a Caronno Pertusella; in uso anche per le riunioni del consiglio comunale)

16022022