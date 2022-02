x x

ORIGGIO – E’ stato necessario l’intervento dell’autogrù per l’autoarticolato rimasto incastrato nel fosso sulla strada provinciale 233 di Origgio.

E’ successo intorno alle 13 dello scorso martedì 15 febbraio: l’autista ha parcheggiato il mezzo sul ciglio della strada, poco lontano dalla rotatoria di Saronno, per recarsi nel ristorante poco lontano. Tuttavia, il veicolo è rimasto incastrato nel fosso, senza possibilità per il conducente di proseguire il percorso.

E’ stato quindi richiesto l’intervento dell’autogrù e della polizia locale, che ha gestito il traffico mentre l’autoarticolato veniva trascinato sulla carreggiata. Per circa 20 minuti è stato impedito il traffico sulla strada provinciale. Non è mancata la sanzione per l’autista, in quanto ha parcheggiato il mezzo in corrispondenza di una intersezione.

(in foto: il veicolo incastrato nel fosso)

16022022

