ORIGGIO – Oggi alle 17.15 incidente stradale sull’ex statale Varesina a Origgio: nello scontro fra una automobile ed una moto ad avere la peggio è stato il centauro, caduto sull’asfalto. Ad accorrere è stata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è ben presto sopraggiunta anche l’ambulanza del Sos Uboldo. Il ferito, un uomo di 41 anni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno con l’autolettiga, non è apparso ferito gravemente.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità di quel che è successo. Il sinistro si è verificato all’altezza della rotatoria limitrofa allo svincolo per l’abitato di Origgio, dove l’altro giorno in camion era rimasto bloccato nel fossato a bordo strada ed era dovuta intervenire una autogrù per rimuoverlo.

Sempre oggi altro incidente, moto contro auto, anche a Caronno Pertusella; con un ferito.

