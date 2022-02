x x

CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione oggi alle 12.10 in via Bainsizza a Caronno Pertusella, per un incidente stradale, lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. Il centauro, un ragazzo di 18 anni, è stato sbalzato a terra: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra caronnese ed è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Al giovane sono state prestate le prime cure e per fortuna si è ben presto ripreso: alla fine è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato e tutti gli accertamenti clinici del caso; non è comunque apparso in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato nel tratto centrale di via Bainsizza, non lontano da vicolo Gradisca.

I militari dell’Arma si sono occupati di raccogliere le testimonianze e di compiere tutti i rilievi del sinistro, come sempre accade in simili circostanze, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

17022022