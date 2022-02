x x

UBOLDO – Sempre più fitto il mistero su Concetta Lo Cicero, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 7 febbraio. Era stata vista l’ultima volta nei pressi dell’ospedale di Castellanza, poi il suo telefonino si era “agganciato” alla cella del ripetitore situato in via Lepetit nei boschi di Gerenzano al confine con Uboldo e Rescaldina. Ma tutte le ricerche sono state vane. Per questo motivi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Varese oggi sono tornati a Castellanza, per una nuova serie di ricerche lungo il corso del fiume Olona, pure in questo caso senza alcun esito.

Non hanno dato alcun esito neanche gli appelli comparsi sui social. Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da lunedì 7 febbraio. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

17022022