x x

SARONNO – Stadio di Saronno a rischio, per il match clou del campionato di calcio di Promozione il Fbc Saronno sarà di nuovo in esilio: il Comitato calcistico della Lombardia ha fissato per mercoledì 2 marzo il recupero “casalingo” del Saronno contro la capolista Solbiatese, ma siamo alle solite: l’incontro è previsto alle 20.30 e l’impianto di illuminazione del centro sportivo di via Biffi non fornire alcuna garanzia. Quando funziona la luce è poca, col pericolo che un arbitro particolarmente fiscale non la faccia giocare (e in quel caso il Saronno perderebbe a tavolino), e c’è pure la possibilità che non funzioni affatto.

Un contesto nel quale la società calcistica saronnese si trova da tempo a fare i conti. L’incontro domenicale col Meda di una decina di giorni fa era già stato anticipato alle 14 per il “rischio nebbia”; stavolta si tratta di una partita in “notturna” e quindi necessariamente si dovrà trovare una location alternativa, Lazzate oppure Cesate.

18022022