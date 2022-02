x x

SARONNO – Giovedì 24 febbraio alle 21 riprendono gli appuntamenti della rassegna Teatro Civile con lo spettacolo Borsellino, una produzione del Teatro Bresci con protagonista Giacomo Rossetto che ne firma anche il testo.

Una rappresentazione che racconta con delicatezza, la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, che non accetta compromessi, dal forte rigore morale. Un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito. È una storia di parole, fatti, speranze, delusioni, numeri.

Numeri che raccontano i kg di tritolo, i mafiosi condannati grazie al lavoro di Paolo e di Giovanni Falcone. Dopo la morte dell’amico e collega il coraggio è ciò che spinge, nonostante la paura, il giudice Paolo Borsellino a compiere fino in fondo il proprio dovere. Di magistrato e di uomo, perché pubblico e privato si contaminano sempre nella sua vita: i pensieri del giudice si rispecchiano in quelli dell’uomo e viceversa. Ricordi degli amici e colleghi perduti in questa dolorosa ma necessaria battaglia. È una storia fatta di parole e suoni, musiche e immagini.

Uno spettacolo per non dimenticare e continuare a lottare.

I biglietti per lo spettacolo di giovedì 24 febbraio alle 21 sono ancora disponibili online e al botteghino.