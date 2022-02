Camionista di Uboldo bloccato 7 ore in A1: il suo TikTok diventa virale

UBOLDO – Boom di click per la videoprotesta di Francesco Daniello, autotrasportatore di Uboldo: il suo video su TikTok è stat visto da oltre centomila persone. Francesco, l’altro giorno, è stato uno degli sfortunato che sono rimasti bloccati sull’autostrada A1 fra i caselli di Lodi e Melegnano per circa sette ore, a causa di un incidente. Alle 6 del mattino, infatti, una autocisterna carica di rifiuti farmaceutici è uscita di strada, invadendo la corsia contraria e poi incendiandosi. I vigili del fuoco hanno salvato il camionista, e poi c’è voluto parecchio tempo per spegnere l’incendio e poi rimuovere la carcassa del mezzo.

“Non si può stare qui per più di sette ore, così!” l’appello lanciato del camionista uboldese tramite il social.

Per Daniello come per tanti altri, la soluzione è giunta soltanto quando ai veicolo in coda è stato concesso di inforcare contromano l’autostrada, ovviamente chiusa al traffico, sino a raggiungere la prima uscita disponibile.

