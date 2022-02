x x

CISLAGO – E’ ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza il 26enne nordafricano che nella notte tra venerdì e sabato è stato al centro di un movimentato episodio su cui sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno competenti per il territorio.

Facciamo un passo indietro, intorno all’una, è arrivata la chiamata da alcuni automobilisti alla centrale unica delle emergenze per un ferito in via Cesare Battisti. All’altezza del civico 1100 i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno hanno trovato un 26enne. Il ragazzo era stato ferito da un’arma bianca verosimilmente un coltello.

Per oltre un’ora, con l’aiuto dell’autoinfermieristica di Saronno, il personale sanitario ha cercato di stabilizzare le condizioni del 26enne prima del trasferimento all’ospedale di Monza in codice rosso.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che ha provveduto ad effettuare i rilievi, anche fotografici, del caso e avviato le indagini. Al momento si pensa ad una lite tra connazionali degenerata dalla parole al coltello ma gli elementi raccolti sono ancora al vaglio dei tutori dell’ordine. Il ferito non risulta ora in pericolo di vita.

