CISLAGO – Sono giunte buone notizie dall’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato nell’immediatezza dei fatti. Se l’è vista brutta m adesso è fuori perricolo: il riferimento va al ragazzo di 26 anni, originario del Marocco ed abitante nel vicino comasco, che era stato trovato ferito all’1 della notte fra venerdì e sabato lungo l’ex statale Varesina alle porte di Cislago.

Ha un brutto taglio ad una gamba, ha perso tantissimo sangue ma si salverà. Ed ora i carabinieri della Compagnia di Saronno intendono interrogarlo per farsi spiegare l’accaduto. Tutti si è svolto senza testimoni oculari o almeno per ora nessuno si è fatto avanti, non si sa neppure con precisione se l’aggressione sia avvenuta proprio sull’ex Varesina o altrove. Si pensa ad una lite fra stranieri ma il “movente” del ferimento non è al momento noto.

(foto archivio: un precedente intervento dei carabinieri sempre sull’ex statale Varesina)

20022022