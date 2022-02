Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo va come un treno, al Rovellasca il derby con Turate

LOMAZZO – Ventesima giornata nel girone B di Prima categoria con la capolista Esperia Lomazzo che non perde un colpo: oggi pomeriggio ha espugnato, 3-1, il campo dell’Albate Hf, a segno per gli ospiti lo scatenato Drago, autore di una tripletta.

Molta attesa c’era anche per il derby, che era anche un testa-coda, dra Rovellasca 1910 e Salus Turate: hanno vinto i padroni di casa 2-0, con doppietta di Riolo (foto) in rete dopo mezz’ora del primo tempo ed in apertura di ripresa, per la Salus niente da fare.

Questi i risultati 20′ giornata: Albate Hf-Esperia Lomazzo 1-3, Cantù San Paolo-Montesolaro 4-0, Fenegrò-Menaggio 0-4, Monnet Xenia-Guanzatese 1-1, Rovellasca 1910-Salus Turate 2-0, Tavernola-Portichetto Luisago 2-6, Albavilla-Ardita 1-1. Classifica: Esperia Lomazzo 39 punti, Ardita 32, Rovellasca 1910 30, Menaggio e Monnet Xenia 29, Guanzatese 26, Portichetto Luisago 25, Cantù San Paolo 23, Albate Hf 18, Albavilla 17, Montesolaro 13, Salus Turate 8, Fenegrò 5, Tavernola 1.

