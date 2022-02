Calcio 2’cat.I, pari che sta stretto alla Gerenzanese

x x

BULGAROGRASSO- Nella 20′ giornata del campionato di Seconda Categoria del Girone I si è giocata la partita tra Bulgaro e Gerenzanese, una partita ricca di emozioni e terminata con un pareggio per 2 a 2.

Nella prima frazione di gioco la Gerenzanese si fa subito vedere dalle parti di Calandra con un paio di occasioni terminate, però, con conclusioni imprecise. La sblocca subito dopo Di Lio che sfrutta il gran cross di Sponsale e porta in vantaggio la squadra ospite. Si fa vedere in attacco anche il Bulgaro che, da azione di calcio d’angolo, trova la rete del pareggio. La Gerenzanese, però, spinge per riportarsi avanti e, prima, Di Lio, sfiora la rete colpendo la traversa e, successivamente, trova la doppietta personale e il primo tempo termina sul risultato di 1-2 per la squadra di Mister Pignatiello.

Nel secondo tempo è ancora la Gerenzanese a spingere con lo scatenato Di Lio che raddoppia anche i pali colpiti e, anche Donadel colpisce la traversa. Molto bravo anche Calandra su un paio di tiri da parte dell’attacco ospite. Bulgaro che, però, sfrutta ancora i calci piazzati e, da una punizione sulla trequarti la difesa della Gerenzanese sbaglia le marcature e la squadra di casa trova il gol del definitivo pareggio.

Gerenzanese che con questo punto, si porta alla 7′ posizione, a pari con lo stesso Bulgaro e il Cassina Rizzardi. Domina il campionato il Veniano ancora imbattuto.

BULGARO-GERENZANESE 2-2

BULGARO: Calandra, Manzo, Marinoni, Casartelli (30′ s.t. Natale), Talarico, Gatti, Cirillo (7′ s.t. Sangiorgio), Giovinazzo (7′ s.t. Cristallo), Donia (25′ s.t. Fumagalli), Pitzalis, Pizzico (35′ s.t. Borghi). A disp: Mileti, Rizzi, Portelli.

ALL. Manzo

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale (47′ s.t. Langue), Restelli, Rimoldi, Franchi, Di Lio, Spitaleri, Donadel, Quici, Rampoldi. A disp: Girola, Forliano, Daga, Zaffaroni, Gambino, Sala, Crespi.

ALL. Pignatiello.