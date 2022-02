x x

MISINTO – Partita importante per entrambe le squadre, che permetterebbe di avvicinarsi alla zona alta della classifica.

Primo tempo dominato dalla Cassina Rizzardi complice un Misinto che fa fatica a ingranare. il confronto diventa decisamente più movimentato nel secondo tempo. Wereko con una tripletta porta la squadra alla vittoria, nonostante l’esplulsione, Misinto con due rigori realizzati da Oddo prova a lottare e a credere in un pareggio che però non arriva.

Calcio Misinto – Cassina Rizzardi 2-4

CGDS CALCIO MISINTO Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Garziano (28’ pt Riva),Bertazzoli, Ceron, Oddo, Peverelli, Lemos (1′ st Piccoli), Romeo, Mariniello. A disposizione:Ciacco, Anzani, Catini, Folla, Guerreschi.

U.S. CASSINA RIZZARDI Paganoni, Turchetto, Caccamo (25’ st Dal Bello), Barros, Rimoldi, Zapparoli, Okland, Ferrati (38′ st Franze) Gianni (18′ st Rasori), Castelli, Wereko. A disposizione: Acampora, Bettina, Rimoldi, Tarsia, Pelosi, Rasori, Vezzoli.

Marcatori: Oddo (M), Oddo (M), Wereko (R), Wereko (R), Cassina (R), Cassina (R);