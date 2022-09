Calcio 3′ cat. B, vittoria del Misinto sul Città di Monza

x x

Misinto- Nella prima partita della stagione nel campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il CGDS Misinto ospita in casa il Città di Monza e, ottiene anche la prima vittoria vincendo per 3-1.



Domina la partita la squadra di Mister Parente, che nonostante il gol della squadra ospite non si scompone e porta a casa il risultato con le reti di Zingale, Bettin e Veronese. Ci provano gli ospiti a raggiungere almeno il pareggio, ma la difesa del Misinto regge e porta a casa i primi 3 punti stagionali. Città di Monza che, invece, rimane a 0 punti.



CGDS MISINTO 1971- CITTA’ DI MONZA 3-1

CGDS MISINTO 1971: Bordonali, Anzani, Mazzeo, Rossin, Artuso, Peverelli, Baldassarre, Scattolin, Zingale, Romeo, Bettin. A disp: Schiatti, Schembri, Veronese, Catini, Garziano, Grassi, Guerreschi, Pietricola, Belotti.

All. Parente.

CITTA’ DI MONZA: Durantini, Ruggiano, Rizk, Rigamonti, Dalessandro, Stella, Coha, Locatelli, Cresseri, Eddaraj, Arena. A disp: Gatti, Gallucci, Morganti, Liberale, Noto, Caponigro, Pezzotta.