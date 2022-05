x x

Mirto ha realizzato una doppietta

MISINTO – Missione compiuta per la formazione di calcio femminile del Cgds Misinto che nella prima giornata del campionatp primaverile al centro sportivo di via Birago ha vinto 3-0 contro il Makon Asc di Seveso. A segno Mirto. che ha realizzato una doppietta; e gol di Abbondandolo. Per la compagine misintese un avvio dunque decisamente promettente nel torneo che proseguirà nel corso della prossime settimane.

Il Misinto è pronto a tornare in campo a caccia di nuovi successi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per la squadra di calcio femminile del Cgds Misinto, vittoriosa nella prima giornata del campionato primaverile contro il Makom di Seveso)

12052022