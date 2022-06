x x

MISINTO – Nessun miracolo questo pomeriggio per il Cgds Misinto calcio, che non va oltre il pari casalingo, 1-1, nella gara di ritorno della finale playout con la Cascinamatese, che si era imposta 4-1 nell’andata. Si salvano dunque i comaschi ed i brianzoli retrocedono. Ai misintesi non è bastato il gol di Oddo; e d’altra parte la situazione appariva disperata, dopo la larga sconfitta incassa una settimana fa.

E’ stata la gara che si fatto ha chiuso la stagione calcistica dei dilettanti, almeno per quanto riguarda le formazioni locali. I club possono adesso iniziare a pensare alla prossima annata.

