SARONNO – Il secondo tempo ed un super Iacovelli consentono al Fbc Saronno di aggiudicarsi il derby domenicale di Promozione, in casa contro la Gallaratese.

La cronaca – Succede poco nel primo tempo, se non il gol annullato agli ospiti al 35′, quando da un mezzo all’area Moussafir passa a De Militi sulla sinistra, e l’attaccante segna. Ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Più vivace, soprattutto grazie al Saronno, è la seconda frazione di gioco. Prima una parata di Diana su tiro di Scaccabarozzi dalla distanza, al 22′ si invola Rudi sulla sinistra e serve in area Iacovelli appostato sul palo vicino e che insacca, 1-0. Per il raddoppio si deve attendere poco, al 27′ lo stesso Iacovelli mette a segno la doppietta personale dopo un passaggio di Milazzo ed una corsa verso l’area avversaria, Diana in uscita è battuto con un diagonale. Al 39′ pasticcia la difesa gallaratese, ruba palla Caruso che tira a porta vuota ma Bisceglia respinge quasi sulla linea.

Fbc Saronno-Gallarate 2-0

FBC SARONNO: Migliorati, Maggiore (18’ st Vanzulli), Torriani, Rudi, Bernello, Scaccabarozzi, Gibertoni (45’ st Riva), Ballabio (42’ st De Angelis), Caruso, Iacovelli (46’ st Galli), Milazzo. A disposizione Pastore, Spinelli, Giudici, Girelli, Longobardi. All. Taroni.

GALLARATE: Diana, Maso, Bisceglia, Calizzi, Chiarello, Marku; Petruzzellis, Fiore, Ferrari (28’ st Sassi), De Milato, Moussafir. A disposizione Marzola, Bellagente, Sassi, Razza, Sula, Stevic. All. Maestroni.

Arbitro: Longhi di Crema (Mazzeo di Busto Arsizio e Aurelio Benevento di Busto Arsizio).

Marcatori: 22’ st e 27’ st Iacovelli (S).

20022022