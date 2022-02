x x

MOZZATE – Nei pressi dell’ex Varesina, in via Castiglioni a Mozzate ed a poca distanza dal luogo dove un giovane nordafricano è stato accoltellato a Cislago la notte prima, si è verificata una lite notturna, domenica, che ha costretto all’intervento i carabinieri della Compagnia di Cantù.

A segnalare momenti “agitati” sono stati alcuni cittadini che hanno contattato il 118, centralino per le emergenze sanitarie in Lombardia, e sul posto – erano le 2.35 – sono dunque arrivati i tutori dell’ordine. Hanno trovato un uomo di 40 anni che presentava alcune contusioni e che ha affermato di essere stato aggredito. E’ stato trasportato all’ospedale con lesioni comunque non gravi ed ora sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per chiarire tutti i contorni della vicenda. Il tutto mentre proseguono anche le indagini per fare luce su quello che era successo la notte prima nella confinante Cislago, l’aggressione all’arma bianca che ha ridotto in gravi condizioni il ragazzo nordafricano poi ricoverato in ospedale a Monza.

