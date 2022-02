x x

SARONNO – Nella giornata di oggi lunedì 21 febbraio il territorio regionale sarà caratterizzato da un generale rinforzo di vento da Nordovest.

Nel dettaglio, dal primo mattino sui rilievi a quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 chilometri orari, con raffiche che nel corso della giornata raggiungeranno valori di 90 chilometri orari.

Dalla tarda mattina anche in Pianura i venti tenderanno a rinforzare con velocità medie che potranno arrivare a 50 chilometri orari, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 chilometri orari circa sui settori occidentali. La fase più intensa sarà nel pomeriggio, con la ventilazione che potrà assumere anche carattere di Foehn. Dopo una breve fase di generale attenuazione nel tardo pomeriggio, si prevede una ripresa significativa del fenomeno dalle prime ore di martedì 22 febbraio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn