Lite al Matteotti, rissa in centro: il movimentato weekend di Saronno

SARONNO – Due movimentati episodi hanno animato il weekend della città degli amaretti avendo come protagonisti sempre giovani saronnesi. Il primo è avvenuto sabato sera in via Leonardo da Vinci intorno a mezzanotte quando i carabinieri sono stati chiamati per una lite tra due ragazzi. Ad avere la peggio un 19enne che al momento dell’arrivo dei militari appartiva davvero malconcio e provato. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno chiamata dai presenti quando il giovane è finito al terra. Alla fine dell’intervento del personale sanitario però il ragazzo ha preferito rinunciare ad andare al pronto soccorso.

Momenti agitati all’ingresso dell’area pedonale

Il secondo episodio tra via Pellico e via Legnani dove ieri pomeriggio poco prima delle 18 si sono fronteggiate una decina di ragazzi. Le motivazioni non sono state chiarite ma quello che è certo è che sono volati, pugni, schiaffi e qualche calcio. Sono intervenuti alcuni passanti per dividere i giovani più esagitati e l’annuncio a gran voce di essere pronti a chiamare i carabinieri ha fatto disperdere di ragazzi.

(foto: l’episodio in via Pellico davanti alla scuola media Da Vinci immortalato da un nostro lettore)

