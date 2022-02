x x

SARONNO – Vittoria meritata del Bollate Softball, che in finale ha sconfitto il Saronno Softball per 5-0 al torneo “Luraschi” per squadre under 15 organizzato dalla società saronnese lo scorso fine settimana al locale palasport “Aldo Moro” di viale Santuario.

Le bollatesi nelle 4 partite disputate non hanno concesso alcun punto alle avversarie. Buon secondo posto per le nerazzurre di casa del manager Diego Boccato e del coach Pedro Gonzalez, che dopo aver battuto, nell’ordine, Porta Mortara (3-1), La Loggia (8-2) e Bulls Rescaldina (4-1) hanno, come detto, ceduto solo in finale ed in maniera più che onorevole contro il forte roster rossoblu.

Queste le parole del manager del Saronno, Diego Boccato, per descrivere la prestazione della squadra saronnese: “Volevo fare i complimenti a tutte le ragazze per come si sono comportate durante il torneo, sia in campo che fuori. Siamo entusiasti di come avete giocato. C’è ovviamente ancora tanto da lavorare ora per migliorarsi ulteriormente”.

La classifica finale ha visto poi al terzo posto le olandesi Blue Angels, che pur con mille difficoltà dovute al meteo avverso, sono riuscite a raggiungere l’Italia: 4-3 in finale su un buon Porta Mortara. Quinto posto per Bollate White (secondo team presentato dal Bollate Softball) che ha sconfitto 4-2 Rescaldina. Infine settimo e ottavo posto rispettivamente per La Loggia e Legnano (5-1 il punteggio della loro finale). “Un plauso va fatto indistintamente a tutte le squadre e alle persone al seguito che hanno assistito agli incontri con partecipazione e rispetto delle norme” rilevano i dirigenti saronnesi.

Ripartenza dopo tante difficoltà

Così i dirigenti del Saronno:

Dopo 2 anni è tornato il torneo indoor Under 15 intitolato a Chicco Luraschi. Era infatti il 22 febbraio 2020 quando la VII edizione venne interrotta dopo la prima giornata per il decreto del Governatore della Lombardia, che fermò tutte le attività sportive e segnò l’inizio di questo tormentato periodo di pandemia. Essere riusciti ad organizzare e a portare a termine l’edizione 2022, nonostante tutte le difficoltà dovute alle limitazioni ancora in vigore, è un segnale di forte ripresa e di un graduale ritorno alla normalità.

Il videoservizio di Pierodasaronno sull’evento

