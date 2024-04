Cronaca

SARONNO – Continua la serie nera degli incidenti in città tra mercoledì 17 e giovedì 18 si sono registrati in città tre incidenti che hanno coinvolto altrettanti centauri soccorsi sul posto dal personale del pronto interventi sanitario dopo l’impatto con una vettura.

Il primo incidente mercoledì 17 aprile alle 8,40 in via Don Volpi dove si è verificato l’impatto tra una Ford Fiesta guidata da un 23enne e una Guzzi. Il sella alla moto una 60enne di Rovellasca. In aiuto della donna è intervenuta un’ambulanza che l’ha accompagnata all’ospedale cittadino per le cure del caso mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi sul posto con il conducente dell’auto.

Sempre la polizia locale del comando di piazza Repubblica è intervenuta nello scontro al Matteotti che registrato in via Giuliani alle 17,40 sempre di mercoledì 17 aprile. Qui l’impatto è stato tra una Seat Leon guidata da un uomo di San Vittore Olona e un Piaggio. Il sella al ciclomotore una 50enne di origine brasiliana. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario.

Altro incidente ieri mattina, giovedì 7,30 in via Volonterio, che ha visto lo scontro tra una Lexus guidata da un 58enne di Desio e una Ducati condotta da un 59enne di Saronno. Pur essendo finito a terra ed essendo arrivata sul posto un’ambulanza il centauro ha preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso limitandosi agli accertamenti sul posto.

