SARONNO – Multe e ritiro patente a Saronno con i controlli predisposto dalla polizia locale negi ultimi giorni, con l’uso di un autovelox.

Il bilancio, per gli automobilisti, è pesante. Ci ha rimesso la patente in automobilista che è stato sorpreso mentre viaggiava a 100 chilometri orari nella “via del cimitero”, via Milano, dove è limite di 50: la sanzione pecuniaria è stata di 543 euro, è stata ritirata la patente ed ora sarà la prefettura a decidere per quanto tempo (fra 1 e 3 mesi); ed intanto all’interessato sono stati decurtati 6 punti.

E’ stata invece di 3 punti decurtati e 121 euro di multa la sanzione nei confronti di un altro automobilista, che passava a 76 all’ora.

Per superamenti “minori” del limite di velocità di 50 all’ora la vigilanza urbana ha inoltre distribuito un’altra decina di contravvenzioni, fra i 29 ed i 42 euro.

19042024