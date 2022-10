x x

SARONNO – Nuova edizione per l’iniziativa “Impara l’arte dal nonno”, l’evento che il Museo dell’industria e del lavoro organizza insieme al Comune di Saronno, ma anche con la collaborazione di Avis Saronno e le Acacie di Lattuada. L’appuntamento è fissato per sabato 16 ottobre al museo di via don Griffanti 6, dalle 14.30 alle 18, dove i bambini imparano dai loro nonni le antiche arti, mestieri e abilità. Si tratta di un evento annuale che ha trovato sempre ottimo riscontro tra i più piccoli, che partecipando ai laboratori hanno potuto imparare molto dai propri nonni.

Nelle scorse edizioni, si sono visti il nonno falegname e il nonno scultore; molto successo ha riscosso la presenza del nonno muratore che, in più edizioni, ha mostrato ai bimbi come creare la malta da sabbia e cemento. Altri nonni e nonne hanno invece presentato come fare l’uncinetto, la pasta fresca, la bella scrittura, il traforo, il decoupage, l’orticoltura, il bucato a mano, l’apparecchiatura della tavola, i giochi di carte, gli origami e l’antica stampa.

L’ingresso costa 5 euro per ogni bambino, mentre è gratuito per tutti gli adulti che accompagnano.

