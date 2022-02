x x

SARONNO – Due allagamenti hanno movimentato la notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio a Saronno. I residenti di un palazzo in via Mazzini si sono risvegliati con le cantine allagate. Acqua nel piano seminterrato anche al supermercato Unes di via Volta.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Saronno che ha operato su entrambi i fronti per eliminare l’acqua che proveniva, secondo le prime ricostruzione, da una conduttura che ha ceduto. Stesso problema in entrambe le location. L’intervento è proseguito per tutta la mattinata. Mobilitata anche la polizia locale che si occupata di gestire l’aspetto logistico dell’intervento. Accanto ai pompieri sono arrivati i tecnici di Alfa Srl che hanno iniziato gli interventi per la sistemazione delle condutture che hanno provocato gli allegamenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn