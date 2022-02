x x

SOLARO – Una bandiera arcobaleno con la scritta bianca pace da bella mostra di sè sulla ringhiera del primo piano del Comune di Solaro. Un chiaro messaggio, appello dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nilde Moretti a quanto sta accadendo in Ucraina.

La bandiera è stata appesa stamattina accanto a quella che chiede verità per Giulio Regeni.

Il sindaco Nilde Moretti sulla propria pagina Facebook esprime solidarietà al popolo ucraino: “È guerra. Quello che abbiamo temuto negli ultimi tempi, alla fine è accaduto: la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina. La situazione è gravissima, centinaia di migliaia di persone sono in reale pericolo di vita per le scellerate scelte espansionistiche di Putin. L’UE deve reagire immediatamente per ristabilire la pace. La guerra deve essere fermata subito, con fermezza. Per quello che può valere, esprimo la mia totale solidarietà al popolo ucraino”.

