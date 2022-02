x x

SARONNO – Ha rivolto espressioni con un chiaro riferimento sessuale ad una 14enne e per questo un 29enne tunisino è stato fermato e denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Saronno.

E’ successo oggi pomeriggio. Il tutto è accaduto nei pressi della stazione di piazza Cadorna. Dai primi accertamenti i carabinieri hanno scoperto che l’uomo si era reso responsabile di analogo comportamento nelle settimane precedenti.

Nel corso dei controlli lo stesso è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e per questo segnalato alla Prefettura.

—-

