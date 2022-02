x x

SARONNO – CANZO E’ stata ritracciata, soccorsa e portata attraverso il bosco fino all’ambulanza. E’ l’intervento della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino che oggi pomeriggio è intervenuto in aiuto di una saronnese.

Intorno alle 16:30 la centrale ha attivato le squadre del Centro operativo del Bione e anche le squadre territoriali della stazione del Triangolo Lariano, per una escursionista di Saronno di 38 anni, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia e quindi non era in grado di proseguire.

I tecnici – dodici i soccorritori impegnati – l’hanno raggiunta in località Terz’alpe. Dopo avere eseguito la valutazione sanitaria, l’hanno messa in sicurezza nella barella e trasportata in discesa nel bosco per circa un’ora, fino a dove attendeva l’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è terminato intorno alle 18:30.

